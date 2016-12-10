تركيا تحذر واشنطن من عواقب وصول أسلحة إلى منظمات إرهابية فى سوريا

أنقرة أ ش أ

حذرت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، واشنطن من مغبة قانون أقره الكونجرس الأمريكى يفوض وزارة الدفاع بتقديم أسلحة للمعارضة المعتدلة فى سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم الوزارة حسين مفتى أوغلو قوله " لقد حذرنا من عواقب انتقال الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية والأيدى الخاطئة فى ظل هذا القانون، وأكد أوغلو أن وزارته أبلغت الجانب الأمريكى حساسية تركيا ومواقفها حيال ما يجرى فى المنطقة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى قد أقر أمس الخميس قانونا يحمل اسم (تفويض الدفاع الوطني) ، حصل على تأييد 92 عضوا من أصل 100 بالمجلس.

وتضمن القانون موازنة وزارة الدفاع (البنتاجون) لعام 2017 ، وبلغت 618.7 مليار دولار ، كما يسمح للبنتاجون بتقديم مضادات طائرات محمولة إلى المعارضة السورية "المعتدلة".

وتضمن التشريع تفويضا للرئيس الأمريكى القادم دونالد ترامب ، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية ، التى تم التحقق من خلفياتها ، بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز (مانباد) ، لكن التفويض الممنوح مشروط بموافقة وزيرى الخارجية والدفاع ، بحسب مسودة القانون.