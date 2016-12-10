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محمود الشامى رئيسا للجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالمحلة

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محمود الشامى رئيسا للجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالمحلة محمود الشامى رئيسا للجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالمحلة

>الغربية - محمد غنيم

قرر مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة المهندس حمزة أبو الفتح، تعيين محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق رئيسًا للجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالنادى، وذلك عقب الاجتماع الذى عقده رئيس نادى غزل المحلة مع قدامى اللاعبين بحضور محافظ الغربية ومحمود الشامى.

 

ومن المقرر أن تضم اللجنة اثنين من اعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لرئيس النادى على أن تعقد اللجنة اجتماع شهرى لبحث تطوير النادى الاجتماعى واستغلال إمكانيات النادى من أجل توفير موارد للنادى، بعيدًا عن ميزانية الشركة التابع لها النادى.


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