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تدشين خدمة التحقيق الذكي بتقنية الاتصال المرئي في وزارة الداخلية

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تدشين خدمة التحقيق الذكي بتقنية الاتصال المرئي في وزارة الداخلية تدشين خدمة التحقيق الذكي بتقنية الاتصال المرئي في وزارة الداخلية

دشن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية خدمة التحقيق الذكي باستخدام تقنية الاتصال المرئي للتحقيق عن بُعد في الشكاوى التي ترد إلى مكتب المفتش العام بالوزارة، وذلك في إطار الحرص على تطبيق رؤية وقيم استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة إلى جمهور المتعاملين.

وقال اللواء الريسي: إن إطلاق هذه الخدمة يأتي بناء على توجيهات القيادة الشرطية بأهمية توفير خدمات متميزة للمتعاملين وتوفير الخدمات الحكومية الذكية وتطويرها باستمرار وبما يمكن المتعاملين من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لتوفير الوقت والجهد عليهم بسهولة ويسر ومرونة حيثما كانوا ومن دون الحاجة إلى مراجعة مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية لمتابعة شكواهم.

3 مواقع

وأوضح العقيد عبدالله علي القاضي مدير إدارة التحقيق والمتابعة أنه تم تحديد ثلاثة مواقع يتم من خلالها أخذ افادة أطراف الشكوى من قبل ضابط التحقيق المتواجد في الموقع الرئيسي بمكتب المفتش العام، الموقع الأول يقع في مبنى الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، والموقع الثاني يقع في مركز الصناعية الشامل التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، والثالث يقع في مركز المدينة الشامل التابع للقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

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