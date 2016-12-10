أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«كهرباء دبي» تنظم مختبر الإبداع للمتعاملين

Google+ Print
«كهرباء دبي» تنظم مختبر الإبداع للمتعاملين «كهرباء دبي» تنظم مختبر الإبداع للمتعاملين

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مختبر الإبداع للمتعاملين في خيمة القراءة بحديقة زعبيل للتوعية بتوجهات الهيئة الاستراتيجية ومعايير التميز وفق أهداف منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي التي ترمي إلى الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة.

أدار المختبر المهندس عبد الله الهاجري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إسعاد المتعاملين في الهيئة واشتملت فعالياته على جلسة تعريفية حول استراتيجية الهيئة 2021 والاستدامة المؤسسية وإسعاد المتعاملين في الهيئة.

كما تضمن المختبر جلسة عصف ذهني لتسليط الضوء على نموذج دبي والوصول بالخدمات إلى سبع نجوم والاستدامة ولمناقشة سبل تعزيز الهيئة لخدماتها الخاصة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.. بالإضافة إلى نشاطات تفاعلية شارك فيها متعاملو الهيئة وجرى تكريم الفريق الفائز.

وذكر سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تحرص على إشراك المتعاملين في توجهاتنا الاستراتيجية وتنظيم الفعاليات التي تتيح التفاعل مع شرائح المتعاملين المختلفة من أجل فتح قنوات التواصل والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم واقتراحاتهم التطويرية بما يضمن سعادتهم ويحقق راحتهم.

وأضاف لقد خصصنا ضمن هيكلنا التنظيمي قطاع سعادة المتعاملين الذي يستهدف أكثر من 750 ألف متعامل من خلال 15 مركزاً للمتعاملين ومركز للاتصال ووفرنا جميع خدماتنا على موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا الذكي المتوافق مع أشهر المنصات العالمية وفق باقة واحدة متكاملة تضم كل ما يحتاجه المتعامل حيث تضم 150 خدمة وخاصية ذكية.. وقدمنا مبادرات نوعية للمتعاملين ذات قيمة مضافة إضافة إلى توفير خدمات وفرق للطوارئ على مدى 24 ساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية