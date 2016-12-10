«كهرباء دبي» تنظم مختبر الإبداع للمتعاملين

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مختبر الإبداع للمتعاملين في خيمة القراءة بحديقة زعبيل للتوعية بتوجهات الهيئة الاستراتيجية ومعايير التميز وفق أهداف منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي التي ترمي إلى الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة.

أدار المختبر المهندس عبد الله الهاجري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إسعاد المتعاملين في الهيئة واشتملت فعالياته على جلسة تعريفية حول استراتيجية الهيئة 2021 والاستدامة المؤسسية وإسعاد المتعاملين في الهيئة.

كما تضمن المختبر جلسة عصف ذهني لتسليط الضوء على نموذج دبي والوصول بالخدمات إلى سبع نجوم والاستدامة ولمناقشة سبل تعزيز الهيئة لخدماتها الخاصة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.. بالإضافة إلى نشاطات تفاعلية شارك فيها متعاملو الهيئة وجرى تكريم الفريق الفائز.

وذكر سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تحرص على إشراك المتعاملين في توجهاتنا الاستراتيجية وتنظيم الفعاليات التي تتيح التفاعل مع شرائح المتعاملين المختلفة من أجل فتح قنوات التواصل والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم واقتراحاتهم التطويرية بما يضمن سعادتهم ويحقق راحتهم.

وأضاف لقد خصصنا ضمن هيكلنا التنظيمي قطاع سعادة المتعاملين الذي يستهدف أكثر من 750 ألف متعامل من خلال 15 مركزاً للمتعاملين ومركز للاتصال ووفرنا جميع خدماتنا على موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا الذكي المتوافق مع أشهر المنصات العالمية وفق باقة واحدة متكاملة تضم كل ما يحتاجه المتعامل حيث تضم 150 خدمة وخاصية ذكية.. وقدمنا مبادرات نوعية للمتعاملين ذات قيمة مضافة إضافة إلى توفير خدمات وفرق للطوارئ على مدى 24 ساعة.