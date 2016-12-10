10 جلسات عمل في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات بعد غد

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات) تنطلق بعد غدٍ القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي ينظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وتستمر لمدة يومين بفندق قصر الإمارات بأبوظبي.

ويتحدث بالقمة التي تقام تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل» ستة متحدثين رئيسيين هم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومارلين هيوسن الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد الأميركية واندريا يوكوفا المديرة العامة لليونسكو وفنديريكا موغوريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

اليوم الأول

وتتضمن القمة عقد عشر جلسات عمل بواقع خمس جلسات في كل يوم وتعقد الجلسة الأولى في اليوم الأول تحت عنوان «استشراف المستقبل: التوجهات الرئيسية التي تسهم في تغيير عالمنا»، ويديرها جون ديفتيريوس محرر متخصص في أسواق المال الناشئة ويشارك فيها كل من جيف مارتن المنسق والرئيس التنفيذي لشركة ترايبال بلانيتل وراي هاموند مؤلف متخصص في دراسات استشراف المستقبل والدكتور ميتشو كاكو عالم فيزياء ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومعالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفالنتينا ماتفينكو رئيسة برلمان روسيا الاتحادي.

والجلسة الثانية بعنوان «متحدون لتعزيز الأمن والسلم» ويديرها فرانك سينسو مدير كلية الإعلام والشؤون العامة بجامعة جورج واشنطن ويشارك فيها كل من كريستين موتونين رئيسة الجمعية البرلمانية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وماجا جوجكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية بصربيا ولوز فيلومينا سالجادو رئيسة البرلمان ببيرو ومارجريت منساه وليام رئيسة المجلس الوطني بناميبيا واينارا مورنيس رئيسة برلمان لاتفيا واولغا زيرهن نائبة رئيس مجلس الشيوخ ببلجيكا.

وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان «متحدون لضمان الازدهار الاقتصادي لأجيال المستقبل» ويديرها جون ديفتيريوس المتخصص في أسواق المال الناشئة وشارك فيها كل من دميسا موبو متخصصة في الاقتصاد العالمي وبلانكا رويز الكالا رئيسة برلمان أميركا اللاتينية وريبيكا كحداجا رئيسة البرلمان الوطني الأوغندي وفيرونيكا ناتانيال ماكامو رئيسة برلمان موزمبيق وجابريلا ميتشيتي رئيسة مجلس الشيوخ ونائبة رئيس الأرجنتين.

وتعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان «متحدون للحفاظ على مناخ صحي لكوكبنا» ويديرها معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ويشارك فيها كل من باني ياسوتو رئيسة مجلس النواب بجمهورية لادو الديمقراطية الشعبية ونجونين تي كم نجان رئيسة الجمعية الوطنية بفيتنام وجينيفر جيرلنجر سايمور رئيسة الجمعية الوطنية بسورينام ونتلهوي موتساماي رئيس الجمعية الوطنية بليسوتو ولوسي ماليبو اوبوسون رئيسة مجلس الشيوخ بالجابون وجيكو فاتافيهي لوفيني رئيسة برلمان فيجي.

وتختتم جلسات اليوم الأول بالجلسة الخامسة التي تقام تحت عنوان «ديناميات التغيير المتعلقة بوسائل التواصل السياسي» ويديرها محمد العتيبة رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال.

اليوم الثاني

وتعقد في اليوم الثاني والأخير للقمة خمس جلسات عمل الأولى بعنوان «حوكمة التسامح» ويديرها محمد باهارون مدير عام مركز دبي للبحوث والسياسات، ويشارك فيها كل من رافيرتي رئيسة كلية القضاء رئيسة جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزير دولة للتسامح وادنا مادزنجوي رئيسة مجلس الشيوخ بزيمبابوي وبريجيد ماري انيستي جورج رئيسة مجلس النواب بترينداد وتوباجو وحليمة يعقوب رئيسة برلمان سنغافورة وشارون ويلسون رئيسة مجلس الشيوخ بالبهاماز.

وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان «وجهات نظر الشباب» ويديرها فرانك سينسو مدير كلية الإعلام والشؤون العامة بجامعة جورج واشنطن ويشارك فيها كل من جاكوبو بومبو جارسيا رئيس المنتدى العالمي لقيادات الشباب وعلياء سليمان الجاسم عضوة المجلس الوطني الاتحادي وسعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي والطالبات هند الطاير وفاطمة القايدي من جامعة خليفة ولاريسا بوكارينا من جامعة السوربون أبوظبي وميثاء المعمري من جامعة نيويورك أبوظبي والطالب غيوم سيلفان جامعة نيويورك أبوظبي والطالبة مريم يعقوبي من كليات التقنية العليا والطالب أحمد عيسى أحمد من جامعة زايد.

وتعقد الجلسة الثالثة في اليوم الثاني للقمة تحت عنوان «ابتكارات تحويلية: الفرص والمعضلات الأخلاقية» ويديرها الدكتور رفيق مكي النائب الأول لرئيس جلوبل فاوندريز ويشارك فيها كل من الدكتورة حبيبة الصفار مديرة مركز التكنولوجيا الحيوية بجامعة خليفة وجيفري كيغارت عالم أبحاث في نظم الحوسبة الإدراكية بالولايات المتحدة واندرو هيسيل باحث والدكتور تشارلز العشي المدير السابق لمختبر الدفع النفاث في ناسا وحميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية بشركة مبادلة واكجا تاجيوانا نوريرديافا رئيسة مجلس النواب بتركمانستان.

وتعقد الجلسة الرابعة في اليوم الثاني تحت عنوان «متحدون لخلق مجتمع أكثر تكاملاً» ويديرها مارتن شانجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

ويختتم اليوم الثاني والأخير للقمة بجلسة العمل الخامسة تحت عنوان «إعادة ابتكار دور البرلمانات من أجل بناء مستقبل أفضل» وتديرها ماري هانافين مستشارة مجلس مقاطعة دون لاوغير رائدون بأيرلندا ويشارك فيها معالي عهود الرومي وزير دولة للسعادة وايستر دلاميني نائبة رئيسة مجلس النواب بسوازيلاند وليون ثيودور جون رئيسة مجلس النواب بسانت لوسيا وماريا لوهيلا رئيسة مجلس النواب بفنلندا وجابريلا ريفادنيارة رئيسة الجمعية الوطنية بالإكوادور وصابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولية.