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طحنون بن محمد وهزاع وسيف وحامد بن زايد يحضرون أفراح الهاجري والعامري

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حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه غانم مبارك الهاجري بمناسبة زفاف ابنه «مبارك» إلى كريمة محمد سالم حمد العامري.

كما حضر الحفل الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ،وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وشيوخ وأعيان القبائل وجمع من المدعوين.

وأقيم الحفل في قاعة العين للمؤتمرات، وتخلله عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة.

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