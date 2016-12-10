حاكم الفجيرة يحضر حفل زفاف أحمد بن علي الشرقي

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء أمس حفل الزفاف الذي أقامه الشيخ علي بن أحمد الشرقي بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد بن علي الشرقي.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في قاعة خليفة بالفجيرة - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقــة الحرة بالفجيرة والمهندس الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيــرة والشيــخ أحمد بن حمد بن سيف الشـرقي والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن سعود المعلا وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة وكبار المسؤولين في الدولة وجموع من المدعوين من المواطنين والمقيمين.

وتقدم الجميع بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.وعرضت الفرق الشعبية خلال الحفل مجموعة من الأهازيج والأغاني التراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.