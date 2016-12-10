حظك اليوم برج الأسد السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها أنهم واثقين بأنفسهم أكثر الزائد وهو الأمر الذى يزعج الآخرين.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

ترى أن لا أحد قادر على فهمك أو تفسير ما تقوله، ولكن عليك معرفة أن الحبيب سيلعب دور كبير فى حياتك خلال هذه المرحلة، ربما تحتاج إلى بعض الوحدة، ولكن لا مانع من أن تسمح له بمشاركتك هذه المرحلة الهامة من حياتك.

برج الأسد على الصعيد المهنى...

تغيرات فى سعر العملة من شأنها أن تجعلك تربح أموال كثيرة بسبب تجارة تقوم بها حاليًا، لاتسرع فى إتخاذ أى قرارات فى هذه الفترة فقط عليك التركيز والصبر.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أنت شخص تكره فصل الشتاء، حتى جسدك لن يتقبل تغيرات الجو الكثيرة، فمن المتوقع أن تمر بأزمة صحية بسبب إصابتك بفيروس الإنفلونزا، فقط عليك الراحة وتناول الطعام المفيد والصحى.

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

حياتك تحتاج إلى بعض الاهتمام أكثر من ذلك، لا يجب أن يسيطر العمل على حياتك بأكملها فصحتك وحياتك الخاصة يحتاجوا إلى نفس الاهتمام.