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تجديد حبس ٣ عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج الأقراص المخدرة بمصر القديمة

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تجديد حبس ٣ عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج الأقراص المخدرة بمصر القديمة تجديد حبس ٣ عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج الأقراص المخدرة بمصر القديمة

>كتب أحمد إسماعيل

 

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بمصر القديمة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

قررت نيابة القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، فى وقت سابق، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بمصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى.

 

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 3 آلاف قرص، قبل ترويجها على عملائهم من مدمنى المخدرات فى منطقة مصر القديمة.

 

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة معلومات من مصادر سرية تفيد بقيام كل من "محمد.ع" 25 سنة عاطل "مسجل خطر"، و"محمد.ع" 24 سنة عاطل، و"مصطفى.ع" 28 سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزة المتهم الثانى سلاح نارى، ومبلغ مالى 13445 جنيها، وبحوزة المتهم الثالث 2600 قرص مخدر، كما ضبط بصحبتهم أحد عملائهم "صالح.س" 24 سنة عاطل، أثناء قيامه بشراء المواد المخدرة، حيث عثر بحوزته على 400 قرص مخدر.

 

وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

 


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