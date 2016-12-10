المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

د. خالد المحيسن

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية منتدى (نزاهة) الخامس للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2016م، تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد). بفندق سوفتيل الخبر، يوم الأحد المقبل.

وقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د. خالد بن عبدالمحسن المحيسن شكره لأمير الشرقية على رعايته المؤتمر، وذكر أن المملكة العربية السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال عقد هذا المنتدى، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما أن تنظيم هذه الندوة يأتي تنفيذاً لما تضمنه تنظيم (نزاهة)، القاضي بعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية، حول الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد.

وأكد المحيسن بأن الهيئة تتطلع لمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة النزاهة، وإشاعة الشفافية، ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وقال إن المنتدى سيشارك فيه نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية، والخاصة، وسيناقشون فيه من خلال عدة جلسات، محاور تتعلق بدور الجهات الحكومية والخاصة وجهودها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونأمل أن يحقق هذا المنتدى الفوائد المرجوة منه، وأن تتواصل الجهود في المملكة ودول العالم، لدعم التعاون المثمر والبناء في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وبهذا أدعوا الجميع من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد المجتمع للتفاعل مع هذه المناسبة، واستشعار المسؤولية في ذلك، انطلاقاً من شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2016م، (متحدون على مكافحة الفساد).