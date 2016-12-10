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طلاب مدارس الملك فيصل يزورون آثار القصيم

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طلاب مدارس الملك فيصل يزورون آثار القصيم طلاب مدارس الملك فيصل يزورون آثار القصيم

اطلع 40 طالباً من طلاب مدارس الملك فيصل بحي السفارات بمدينة الرياض على بعض معالم منطقة القصيم السياحية والتراثية ومعالم النهضة التنموية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها طلاب وقيادات المدرسة ضمن برنامج رحلات (عيش ) والتي نظمتها شركة رحلتي السياحية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح أن الزيارة تأتي ضمن زيارات قام بها عدد من طلاب الجامعات ومدارس التعليم العام بوطننا الغالي تعرفوا خلالها على عدد من معالم القصيم ومواقعها التراثية والسياحية والتقوا بمسؤولين وقيادات في المنطقة.

وأشار المشيقح أن الطلاب أمضوا ثلاثة أيام بالقصيم زاروا معالم نهضة وتراث وآثار في مدن ومحافظات القصيم.

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