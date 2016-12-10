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اللواء الخليوي: حريصون بكلية الملك فهد الأمنية للخروج من النمط التقليدي في التدريب

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اللواء الخليوي: حريصون بكلية الملك فهد الأمنية للخروج من النمط التقليدي في التدريب اللواء الخليوي: حريصون بكلية الملك فهد الأمنية للخروج من النمط التقليدي في التدريب

أكد اللواء سعد الخليوي مدير عام كلية الملك فهد الأمنية حر ص الكلية على إحداث نقلة نوعية في تدريباتها من أجل الخروج من النمط التقليدي إلى نظرة أعمق وأشمل.

وقال خلال رعايته حفل اختتام معهد التدريب الأمني بكلية الملك فهد الأمنية لبرنامج تعزيز الوعي الأمني الذي استفاد منه منسوبو هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر ان هذه الدورة جاءت لتعزيز الثقافة الأمنية لدى منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحاً أن ما يميز التدريب والتأهيل بالكلية محاكاته لواقع الاحتياج وفق منهج علمي دقيق محققاً الأهداف الأمنية المرسومة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها وأمانها.

وقد تضمن الحفل كلمة لوكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالمجيد الوعلان شكر فيها الكلية والقائمين على البرنامج، مشيداً بالتعاون المميز الذي يجمع بين كلية الملك فهد الأمنية ورئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الدورات والبرامج التي تعقد بالكلية.

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