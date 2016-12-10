وكيل إمارة القصيم ينقل تعازي القيادة إلى ذوي الشهيد الحربي

أدت جموع المصلين في جامع مركز قبة التابع لمحافظة الأسياح بعد صلاة الجمعة أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول سليمان بن عبدالله الحربي -رحمه الله-، الذي استشهد في ميدان العز والشرف بالحد الجنوبي. وتقدم المصلين وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ومحافظ الأسياح محمد العريفي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد.

وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة القصيم، تعازي القيادة الرشيدة، وأمير المنطقة لأسرة الشهيد، داعياً، معتبراً أن استشهاده فخر له وهو يؤدي أمانته بإخلاص في الحفاظ على الوطن وأمنه ومواطنيه.

وقدمت أسرة الشهيد شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة القصيم، على تعازيهم ومواساتهم، ووقوفهم الدائم مع المواطنين، مؤكدين أن أبناء الوطن جميعاً هم جنود لهذا الوطن، للدفاع عنه في كل الأحوال والظروف.

الحميدان مقدماً واجب العزاء لأسرة الشهيد