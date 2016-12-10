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جامعة الإمام توقع مشروع إنشاء الفهرس العربي للاستشهادات

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جامعة الإمام توقع مشروع إنشاء الفهرس العربي للاستشهادات جامعة الإمام توقع مشروع إنشاء الفهرس العربي للاستشهادات

رعى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل أمس، مراسم توقيع إنشاء مشروع الفهرس العربي للاستشهادات (ACI) مع مؤسسة كية لتقنية المعلومات.

واعتبر الدكتور أبا الخيل، هذا الفهرس والعمل العلمي العملاق واجباً من واجبات الجامعة وهدفا استراتيجيا من أهدافها التي قامت عليها، وخطوة رائدة ومميزة لخدمة الناطقين باللغة العربية على مستوى العالم، متطلعاً أن يحقق الفهرس العربي للاستشهادات تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بما يعود على الباحثين والباحثات بالنفع في دينهم ودنياهم ويؤهلهم تأهيلاً مناسباً مشيراً إلى هذا الفهرس يواكب رؤية المملكة العربية 2030 والتحول الوطني 2020.

من جهته، بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد بن عبدالعزيز العسكر، أن الفهرس العربي للاستشهادات الذي تعتزم الجامعة إطلاقه كمبادرة باسم المملكة، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم خدمة للناطقين باللغة العربية، مؤكداً أن الفهرس يمثل نقلة كبرى في مجال العناية بتطوير البحث العلمي في العالم الإسلامي والعربي وخطوة مهم على صعيد تعزيز مكانة المملكة وتعزيز دورها السيادي عربياً و إسلامياً.

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