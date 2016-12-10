أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«بلدي المزاحمية» يعقد لقاء مفتوحاً مع الأهالي

Google+ Print
«بلدي المزاحمية» يعقد لقاء مفتوحاً مع الأهالي «بلدي المزاحمية» يعقد لقاء مفتوحاً مع الأهالي

عقد المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية لقاء مفتوحاً مع المواطنين في المخافظة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن البلدي، حيث استمع أعضاء المجلس البلدي إلى مطالب الأهالي وأطروحاتهم والتي تركزت حول المشروعات التنموية وإيجاد الحلول لبعض المشروعات المتعثرة وملاحظات على بعض المشروعات البلدية المنفذة في المحافظة ومدى مستوى التنفيذ وجودته.

كما استمع المجلس إلى مطالب الأهالي بشأن سوق الأغنام والأعلاف ومشروعات الحدائق الجمالية والترفيهية وتفعيل المشروعات الاستثمارية في المحافظة.

وأوضح بلدي المزاحمية بأنه باهتمام ملف التلوث البيئي وما صدر بشأنه من توجيه كريم من سمو امير منطقة الرياض بشأن نقل مصنع الطوب الأحمر والجرانيت وعدد من الملفات المهمة ذات العلاقة بالعمل البلدي سعياً لتحقيق تطلعات المواطنين. وأكد بلدي المزاحمية للمواطنين حرص المجلس على العمل لإيجاد الحلول المناسبة ومناقشة سبل تذليل كافة العقبات التي تحول أمام التطور والبناء في محافظة المزاحمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية