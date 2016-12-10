«بلدي المزاحمية» يعقد لقاء مفتوحاً مع الأهالي

عقد المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية لقاء مفتوحاً مع المواطنين في المخافظة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن البلدي، حيث استمع أعضاء المجلس البلدي إلى مطالب الأهالي وأطروحاتهم والتي تركزت حول المشروعات التنموية وإيجاد الحلول لبعض المشروعات المتعثرة وملاحظات على بعض المشروعات البلدية المنفذة في المحافظة ومدى مستوى التنفيذ وجودته.

كما استمع المجلس إلى مطالب الأهالي بشأن سوق الأغنام والأعلاف ومشروعات الحدائق الجمالية والترفيهية وتفعيل المشروعات الاستثمارية في المحافظة.

وأوضح بلدي المزاحمية بأنه باهتمام ملف التلوث البيئي وما صدر بشأنه من توجيه كريم من سمو امير منطقة الرياض بشأن نقل مصنع الطوب الأحمر والجرانيت وعدد من الملفات المهمة ذات العلاقة بالعمل البلدي سعياً لتحقيق تطلعات المواطنين. وأكد بلدي المزاحمية للمواطنين حرص المجلس على العمل لإيجاد الحلول المناسبة ومناقشة سبل تذليل كافة العقبات التي تحول أمام التطور والبناء في محافظة المزاحمية.