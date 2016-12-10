رئيس الهلال الأحمر: إعادة هيكلة التطوع تماشياً مع «2030»

التقى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، عدداً كبيراً من متطوعي الهيئة، خلال ورشة عمل أقيمت في قاعة الملك سلمان بالمركز الرئيس بالهيئة، على هامش ختام فعاليات اليوم العالمي للتطوع. وأكد الدكتور القاسم، أن هذه الورشة تأتي لتفعيل دور المتطوع بشكل أكبر من خلال الأعمال التي يقوم بها كل حسب تخصصه، وسنعمل جاهدين من خلال هذه اللقاءات وورش العمل اتاحة المزيد من الفرص للمتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمناسبات والمهرجانات التي تقام على مستوى المملكة وجعل العمل التطوعي العمود الفقري في الأعمال الإنسانية التي تقع تحت مظلة الهيئة. وأكد على حل جميع مشاكل التطوع والمعوقات التي أمامهم وإعادة هيكلته بما يخدم المصلحة العامة وتوجهات الدولة في رؤية المملكة 2030، إذ سيكون هناك المزيد من التدريب وإعطاء مزيد من الصلاحيات لزملائنا المتطوعين في أعمالهم من خلال إيجاد آلية عمل معينة تخدم عملهم التطوعي.