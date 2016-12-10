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القويحص يكرّم المعلمين المتقاعدين بمكتب قرطبة

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القويحص يكرّم المعلمين المتقاعدين بمكتب قرطبة القويحص يكرّم المعلمين المتقاعدين بمكتب قرطبة

رعى مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية محمود القويحص حفل تكريم المعلمين المتقاعدين بمدارس مكتب التعليم بقرطبة للعام الدراسي 1438-1437هـ، بمركز الملك سلمان الاجتماعي.

وقدم مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم بن ضاوي الدعجاني شكره وتقديره لمساعد مدير التعليم على تشريفه الحفل، مبينا أن كل معلم من هؤلاء المعلمين قدم وقته وجهده وعطاءه لخدمة أبنائه الطلاب، وأن هذا التكريم يأتي وفاء من زملائهم مسؤولي المكتب نظير ما قدموه من جهود وإخلاص وتفان في سبيل خدمة العملية التعليمية والتربوية في المدارس. من جهته أشاد مساعد مدير التعليم بالدور الذي يقدمه المعلم، ومدى امتداد أثره حتى بعد التقاعد، كما قدمت فقرات متنوعة من فيلم إنشادي للمعلمين المتقاعدين، وقدم عبدالله السليمان مشرف تربوي متقاعد شكره لمسؤولي مكتب التعليم بقرطبة على هذا الاحتفاء به وبزملائه المتقاعدين.

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