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والدة عبدالعزيز الجارالله إلى رحمة الله

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والدة عبدالعزيز الجارالله إلى رحمة الله والدة عبدالعزيز الجارالله إلى رحمة الله

عبدالعزيز الجارالله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمين العام المساعد لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عبدالعزيز محمد الجارالله، وسوف يصلى عليها اليوم السبت بعد صلاة الظهر بجامع الملك خالد بأم الحمام.

"الرياض" تتقدم بالعزاء للأستاذ عبدالعزيز، وإخوته عبدالرحمن، وصالح، وعبدالله، وجارالله، وأحمد، وفهد، وإبراهيم، وخالد، ود. ناصر، ويوسف، وعبدالسلام، ود. ماجد، وإلى كافة أسرة الجارالله.

تقبل التعازي بمنزل ابنها عبدالعزيز، بحي النخيل، أو على الجوال رقم:0501927373.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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