برامج حوارية في جامعة نورة لخدمة اللغة العربية والحوار

نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها حفل تدشين البرامج الحوارية (شاركيني) برعاية مديرة الجامعة د. هدى العميل وبحضور وكيلات الجامعة، بالإضافة إلى وفد من جزيرة موريشيوس كان في زيارة رسمية للمملكة.

وقالت عميدة معهد تعليم اللغة العربية د. نوال الثنيان: إن هذه البرامج تسهم في دمج الطالبة الأجنبية بالمجتمع الجامعي وتكسبها خبرة لغوية بالإضافة إلى الخبرة الثقافية والحضارية والاجتماعية، مما يحقق بالغ الأثر في ترسيخ اللغة المرتبطة بالقيم الإنسانية المادية والمعنوية.