محمد حلمى: ماليش دعوة بالتحكيم.. ومتمسك باستمرار جهازى بالكامل

كتب أحمد طارق

أكد محمد حلمى، المدير الفنى لفريق الزمالك، أنه متمسك باستمرار جميع أعضاء جهازه المعاون بالكامل، وأنه لم يطلب إحداث أى تغييرات بالجهاز.

أشار حلمى، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار رياضة"، أنه غير منشغل بملف التحكيم والأزمات المحيطة به، مؤكداً أنه مهتم بعمله ففقط، من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير البيضاء، خاصة بعد التعادل مع أسوان وخسارة نقطتين فى سباق الدورى.

وعن أزمة الحارس محمود جنش، أكد المدير الفنى للزمالك، أن الأزمة فى طريقها للحل، ومن الوارد أن تنتهى قريباً.