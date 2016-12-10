أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

محمد حلمى: ماليش دعوة بالتحكيم.. ومتمسك باستمرار جهازى بالكامل

Google+ Print
محمد حلمى: ماليش دعوة بالتحكيم.. ومتمسك باستمرار جهازى بالكامل محمد حلمى: ماليش دعوة بالتحكيم.. ومتمسك باستمرار جهازى بالكامل

>كتب أحمد طارق

أكد محمد حلمى، المدير الفنى لفريق الزمالك، أنه متمسك باستمرار جميع أعضاء جهازه المعاون بالكامل، وأنه لم يطلب إحداث أى تغييرات بالجهاز.

 

أشار حلمى، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار "، أنه غير منشغل بملف التحكيم والأزمات المحيطة به، مؤكداً أنه مهتم بعمله ففقط، من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير البيضاء، خاصة بعد التعادل مع أسوان وخسارة نقطتين فى سباق الدورى.

 

وعن أزمة الحارس محمود جنش، أكد المدير الفنى للزمالك، أن الأزمة فى طريقها للحل، ومن الوارد أن تنتهى قريباً.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا