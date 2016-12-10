أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

منتخب الشاطئية يخوض أول تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا

Google+ Print
منتخب الشاطئية يخوض أول تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا منتخب الشاطئية يخوض أول تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يخوض اليوم منتخب للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق أول تدريباتهم بنيجيريا استعداداً لكأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر ، حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم أمام نيجيريا في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 13 ديسمبر، ومع غانا في الخامسة والنصف مساء يوم 14 ديسمبر ويواجه كوت ديفوار في الخامسة والنصف مساء 15 ديسمبر ، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام يوم 17 ديسمبر و يصعد الفريقان المتأهلان للنهائي لبطولة كأس العالم.

كانت البعثة المصرية سافرت أمس إلى نيجيريا استعدادا للمشاركة فى البطولة ويترأس البعثة خالد لطيف عضو الجبلاية .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم