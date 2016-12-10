منتخب الشاطئية يخوض أول تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا

كتب محمد مراد - حاتم رضا

يخوض اليوم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق أول تدريباتهم بنيجيريا استعداداً لكأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر ، حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم أمام نيجيريا في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 13 ديسمبر، ومع غانا في الخامسة والنصف مساء يوم 14 ديسمبر ويواجه كوت ديفوار في الخامسة والنصف مساء 15 ديسمبر ، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام يوم 17 ديسمبر و يصعد الفريقان المتأهلان للنهائي لبطولة كأس العالم.

كانت البعثة المصرية سافرت أمس إلى نيجيريا استعدادا للمشاركة فى البطولة ويترأس البعثة خالد لطيف عضو الجبلاية .