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سقوط "قشطة" بحوزته ربع كيلو هيروين وطبنجة وطلقات نارية بطنطا

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سقوط "قشطة" بحوزته ربع كيلو هيروين وطبنجة وطلقات نارية بطنطا سقوط "قشطة" بحوزته ربع كيلو هيروين وطبنجة وطلقات نارية بطنطا

>الغربية - إسلام الخياط

تمكنت المباحث الجنائية بقسم أول طنطا من ضبط عاطل وبحوزته ربع كيلو هيروين وسلاحا ناريا وخمس طلقات بدائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارا من الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا يفيد بتمكن النقيب محمد العسال من ضبط م ك وشهرته قشطة 28 عاما عاطل ومقيم قرية كفر أبو داوود مركز طنطا وبحوزته أسطوانة هيروين تزن ربع كيلو بقصد الاتجار وسلاحا ناريا طبنجة بقصد البلطجة وترويع المواطنين وخمس طلقات 9مم وهاتفا محمولا ومبلغا ماليا ودراجة بخارية.

 

حرزت المضبوطات  وتم التحفظ علي الدراجة البخارية وحرر محضرا بالواقعة  واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 


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