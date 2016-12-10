وزير التخطيط عن التصالح مع الأنظمة السابقة: مصر بلد متسامح وتحتاج كل أبنائها

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن مشروع العاصمة الإدارية سيدر دخلا كبيرا جدا لمصر، ولن يكون عبئا على الموازنة العامة، إنما سيمثل مورد إيراد دائم بشكل كبير لها يمكن استخدامه بجانب مشروعات أخرى قومية تعمل عليها الدولة.

وأضاف "العربى" خلال حواره مع الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، ببرنامج "قصر الكلام" الذى يذاع على فضائية النهار ONE، أنه لا يوجد تعارض بين تشغيل المصانع المتوقفة والبدء فى مشروعات جديدة داخل الدولة، مشيرا إلى أن التصالح مع رجال الأنظمة السابقة ليس سيئا، لكن يجب ألا يكون على مصلحة الوطن وحساب الشعب، مضيفا: "مصر عموما بلد متسامح، وطول عمرنا عايشين كلنا وطالما محدش خرج عن السياق وأجرم فى حق هذا البلد وحق الشعب، والناس بطبيعتها متسامحين بس المهم ده ميجيش على حساب حق الدولة والمجتمع، وفى تصالحات بتحصل للحفاظ عل حقوق الدولة، ومصر محتاجة كل أبنائها".

وأوضح وزير التخطيط، أن ضريبة القيمة المضافة واحدة من الإصلاحات التشريعية الهامة جدا، وهى تطور للضريبة العامة على المبيعات الموجودة منذ 1991، وهى مناخ يعزز من الثقة والاستثمار ويحقق العدالة.

وأكد الوزير أن كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى سواء فى الإسكان والبترول والغاز جارى تنفيذها حاليا، مضيفًا "ومذكرات التفاهم عاملة زى فترة الخطوبة، ممكن تنتهى بالزواج أو نقول إحنا لسه على البر ونفضها سيرة".