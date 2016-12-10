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لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تبحث عودة اللعب على استاد بورسعيد مرة أخرى

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لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تبحث عودة اللعب على استاد بورسعيد مرة أخرى لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تبحث عودة اللعب على استاد بورسعيد مرة أخرى

>كتب ـ هشام عبد الجليل

تعقد لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عدة اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حسين، بشأن عودة لعب النادى المصرى البورسعيدى على ملعبه ببورسعيد لانقضاء فترة العقوبة السابقة من اتحاد الكرة فى شهر أبريل 2017.

 

وتبحث لجنة الشباب الخطة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة للعام المالى 2017/2018، وتنظر أيضا فى السؤال المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن الخطة العامة لوزارة الشباب والرياضة وما هى الخطط الخاصة بممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية لكل محافظة فى المرحلة القادمة.

 

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استبدال مبانى مراكز الشباب القديمة بأخرى ذات مساحة أكبر خارج الكتلة السكانية وسيكون مشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


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