رواد تويتر يطالبون الداخلية بالبحث عن شقة صورت منها "رصد" تفجير حادث الهرم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة نشرها موقع رصد "الأخوانى" لتفجير كمين الهرم، صباح أمس الجمعه، من أعلى بناية سكنية، قريبة من موقع الانفجار، وقت انفجار العبوة الناسفة.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وزارة الداخلية، بضرورة التحقيق والبحث عن صاحب الشقة التى تم التصوير من خلال إحدى نوافذها، معتبرين أن هذا الأمر قد يمثل خيطاً للأجهزة الأمنية للتعرف على هوية الجناة، خاصة أن الصور التى نشرها موقع رصد أظهرت الانفجار وقت حدوثه، بما يشير إلى أن ملتقط الصورة كان على دراية بموعد التفجير، كما قال رواد "تويتر".