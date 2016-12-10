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حظك اليوم برج الجدى السبت 10 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدى السبت 10 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدى السبت 10 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها أنهم شخصيات قيادية حازمة يمتلكون الكفاءة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

البعد والجفاء كان لهما تأثيرات سلبية على علاقتك بالحبيب،حاول أن تتخلص من هذه الأوضاع الخاطئة وتسعى لتقريب المسافات من جديد، واستعد اليوم للقاء رومانسى مختلف مع الحبيب.

 

الجدى على الصعيد المهنى ..

أوضاعك المهنية هى الأفضل على الإطلاق، حصلت على ترقية مؤخرًا، وكذلك يتوقع أن يرتفع نجمك فى مجال عملك خلال هذا اليوم بسبب عمل جيد سيجازيك عنه مديرك بشكل لائق أمام الزملاء.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

حياتك الصحية جيدة إلى حد كبير، استماعك إلى نصائح الأطباء كان له مردود إيجابى على صحتك، كذلك يجب أن تكون أكثر دراية بكل التفاصيل المتعلقة بوضعك الصحى حتى لا تعرض حياتك للخطر.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على المستويات المهنية والصحية لكن بالنسبة للحياة العاطفية ستتراجع نوعاً ما.


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مصر 365

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