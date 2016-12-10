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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 10-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 10-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء السبت 10-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها المزاجية الشديدة التى تجعل بعض الأبراج غير قادرين على التكييف معهم.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

أمورك العاطفية أفضل الآن، استماعك إلى الحبيب وتفهم ما يحتاج إليه ساعدك على أن تصل إلى حلول جذرية لكافة المشكلات التى تعانيها، كما يعتقد أن هناك قرار سيتخذه الشريك اليوم فيما يخص مستقبل علاقتكما العاطفية.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

عليك أن تبذل مجهود أكبر العمل،الجميع من حولك يثبتون جدارتهم على تحقيق النجاحات، فعليك أن تثبت لهم جميعًا أنك كذلك قادر على المنافسة الشريفة.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

يؤكد خبراء الفلك أن هناك الكثير من الأمور الطارئة التى ستسبب لك أزمة نفسية طارئة، الاستسلام سيكون له عواقب وخيمة، فما عليك إلا التحمل وأن تتحدى هذه الطاقة السلبية بمزيد من الإيمان والقوة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أن عليك بالاستفادة من الطاقة الايجابية التى تحيطك والتى تعطيك الكثير من الحماس والتفاؤل .


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مصر 365

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