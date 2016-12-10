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حظك اليوم برج الحوت السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

حاول أن تتعامل مع أوضاعك فى العمل بطريقة أكثر حكمة، ربما تمر بظروف استثنائية إلا أنك دائمًا قادر على تجاوز كل هذه الظروف بصبر وعقل كعادتك فى مثل هذه المواقف.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية تحتاج إلى بعض الاهتمام، إنشغالك الدائم فى العمل أثر عليك بشكل سئ، ربما هذا هو ما ينقصك حتى تشعر بأنك على ما يرام.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تأخرك لساعات طويلة فى العمل قد يكون سببًا لشعورك الدائم بالإرهاق وعدم الراحة، لذا من الأفضل أن تحصل على إجازة من العمل، وكذلك يفضل أن تنظم وقتك حتى تعطى لنفسك مجال للراحة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.


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مصر 365

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