حظك اليوم برج العذراء السبت 10/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فهناك الكثير من الصفات المشتركة بين أبراج هذا البرج على رأسها أنهم قليلى الأحلام ليس لديهم أفكار أو تصورات بشأن الغد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

أوضاعك فى العمل ليست على ما يرام، وهو ما سيدفعك لأن تكون عدوانيًا فى هذا اليوم، علاقتك بمديرك فى العمل والزملاء تأثرت بعض الشئ، ولكنه من الأفضل أن تهتم بوضعك فى العمل.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

علاقتك العاطفية ليست مجال للمصارعة، إذا كنت ترغب فى إثبات شئ ما للحبيب فقط عليك التحدث معه بكل هدوء قبل أن تتخذ أى قرار أو تعلنه على الملئ لأن هذا سيسبب جرح كبير لشريك الحياة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

ما تبذله من جهد مضاعف فى العمل ينعكس على صحتك بشكل سئ، ينصحك الأطباء بالاسترخاء والحصول على إجازة من العمل حتى تستعيد صحتك من جديد.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتأقلمون على عدد من الأوضاع الجديدة فى حياتهم، وأن يقبل مولود العذراء على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى حياته العاطفية والمهنية.