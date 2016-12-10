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حظك اليوم برج العقرب السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بأن ذاكرتهم حديدية تحديدًا مع من تعرضوا لأذى على أيديهم.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

أنت الآن فى استراحة محارب، فى الفترة الماضية حدثت الكثير من الخلافات مع شريك الحياة، ولكن يفضل أن تكون هادئ فى التعامل مع أمورك العاطفية حتى لا تخسر الحبيب.

 

برج العقرب على الصعيد المهنى..

على الرغم من أن أوضاعك فى العمل شبه مستقرة، إلا أنك مازلت تبحث عن مزيد من الاستقرار وترغب فى تحقيق الكثير من النجاحات، وهو ما ستستطيع تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى..

اهتم بصحتك ويفضل أن تحصل على مصل الإنفلونزا حتى لا تتعرض للإصابة بهذا الفيروس والذى قد يسبب لك الكثير من المشكلات التى ينتج عنها أزمة صحية أنت فى غنى عنها.

 

توقعات علماء الفلك خلال المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات الصحية والعاطفية، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستحدث لك على مستوى الأسرة ولكنك ستتعامل معها بحكمة.


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مصر 365

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