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حظك اليوم برج القوس السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية فى الجهاز الهضمى

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حظك اليوم برج القوس السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية فى الجهاز الهضمى حظك اليوم برج القوس السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية فى الجهاز الهضمى

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يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج الطموحة التى تسعى دائماً وراء أهدافها ولا تيأس مهما طال الوقت، وفى هذه الأيام سيلاحظون تغييرا كبيرا على كل المستويات فى حياتهم، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً لأن نجمهم سيكون فى السماء وفقاً لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

 

برج القوس على الصعيد المهني:

على الرغم من أن علاقتك بمديرك فى العمل مستقرة بعض الشئ، إلا أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى الفترة المقبلة تتعلق بوضعك فى العمل، كما أن ستكون هناك أخبار سارة تصل إليك خلال أيام قليلة.


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على الصعيد العاطفي:

الحبيب يحتاج إليك، قدم له الدعم اللازم، فهو الآن يحتاج إليك أكثر من أى وقت مضى، ربما تكون كذلك تحتاج إلى بعض الدعم ولكن عليك أن تكون إلى جواره قدر الإمكان، هذا هو دورك الحقيقى.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

أزمة صحية فى الجهاز الهضمى نتيجة تناولك لبعض الطعام غير الصحى، عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك وتستمع إلى نصائح الأطباء.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

فى هذه الأيام سيرتفع نجمك وستحصل على أشياء كثيرة طالما حاولت الوصول لها، كما أن الاستقرار سيكون حليفك فى العلاقات العاطفية.


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مصر 365

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