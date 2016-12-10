حظك اليوم برج الميزان السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

حاول أن تهتم أكثر بالتفاصيل الخاصة بشريك الحياة، ربما لم يشعرك بالضيق إتجاه تعاملك معه فى الفترة الأخيرة، إلا أن هذا سيكون له تأثير سئ على علاقتكما فى المستقبل.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

ستضع خطة جديدة للعمل من شأنها أن تحقق أحلامك المهنية، كما أنه من المفترض أن تحصل على ترقية مرتقبة بسبب الجهد الذى بذلته مؤخرًا، وهناك مقابلة مع صديق قديم ستغير شكل حياتك المهنية بأكملها.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

الطعام غير الصحى والعمل لساعات طويلة، عادات خاطئة ستكون سببًا فى إصابتك بأزمة صحية طارئة خلال الأيام المقبلة، عليك الاحتراس والاستماع إلى نصائح الأطباء حتى تحافظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتطورات الخاصة بالعمل والحياة الخاصة، أصدقاء جدد سيغيرون شكل حياتك، وأزمة مالية فى الأفق.