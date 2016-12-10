حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت10 /12 /2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية لأبناء برج القوس

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن يصاب أبناء برج القوس بأزمة صحية فى الجهاز الهضمى بسبب تناول طعام غير صحى..

حظك اليوم برج الثور السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أمورك العاطفية ليست على ما يرام

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات العند، كما أنه يغضبون سريعًا.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

لم تعد تهتم بمشاعرك وأمورك العاطفية كما كنت تفعل فى الماضى، الضغوط النفسية التى تمر بها تنعكس بشكل سلبى على مشاعرك، كما أنها تؤثر على علاقتك بشريك الحياة، فعليك أن تعود إلى سابق عهدك وتهتم بشئونك العاطفية.

على الصعيد المهنى ..

دائمًا ما تبحث عن السلطة، اليوم فرصة مناسب لتحقيق حلمك وما تسعى إليه منذ فترة طويلة، أوضاعك فى العمل هذه الفترة تسمح لك بتحقيق أحلامك،كما أن مديرك فى العمل قادر على منحك الكثير من الصلاحيات خلال الفترة المقبلة.

برج الثور على الصعيد الصحى..

إصابة بالحساسية نتيجة لتناولك بعض الأطعمة التى أثرت عليك بشكل سئ، يفضل أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ليصف إليك الدواء المناسب لحالتك الصحية.

حظك اليوم برج الجدى السبت 10 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها أنهم شخصيات قيادية حازمة يمتلكون الكفاءة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

البعد والجفاء كان لهما تأثيرات سلبية على علاقتك بالحبيب،حاول أن تتخلص من هذه الأوضاع الخاطئة وتسعى لتقريب المسافات من جديد، واستعد اليوم للقاء رومانسى مختلف مع الحبيب.

الجدى على الصعيد المهنى ..

أوضاعك المهنية هى الأفضل على الإطلاق، حصلت على ترقية مؤخرًا، وكذلك يتوقع أن يرتفع نجمك فى مجال عملك خلال هذا اليوم بسبب عمل جيد سيجازيك عنه مديرك بشكل لائق أمام الزملاء.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

حياتك الصحية جيدة إلى حد كبير، استماعك إلى نصائح الأطباء كان له مردود إيجابى على صحتك، كذلك يجب أن تكون أكثر دراية بكل التفاصيل المتعلقة بوضعك الصحى حتى لا تعرض حياتك للخطر.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 10-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها المزاجية الشديدة التى تجعل بعض الأبراج غير قادرين على التكييف معهم.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

أمورك العاطفية أفضل الآن، استماعك إلى الحبيب وتفهم ما يحتاج إليه ساعدك على أن تصل إلى حلول جذرية لكافة المشكلات التى تعانيها، كما يعتقد أن هناك قرار سيتخذه الشريك اليوم فيما يخص مستقبل علاقتكما العاطفية.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

عليك أن تبذل مجهود أكبر العمل،الجميع من حولك يثبتون جدارتهم على تحقيق النجاحات، فعليك أن تثبت لهم جميعًا أنك كذلك قادر على المنافسة الشريفة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

يؤكد خبراء الفلك أن هناك الكثير من الأمور الطارئة التى ستسبب لك أزمة نفسية طارئة، الاستسلام سيكون له عواقب وخيمة، فما عليك إلا التحمل وأن تتحدى هذه الطاقة السلبية بمزيد من الإيمان والقوة.

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حظك اليوم برج الحمل السبت 10/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التحمل والصبر، أما فيما يخص علاقتهم بالأصدقاء، فهم أوفياء من الدرجة الأولى.

على الصعيد المهنى:

أنت الآن فى وضع دراسة وفهم وتدقيق لكل ما يجرى من حولك، عليك أن تعرف أن كل الأمور والأزمات التى تمر بها حالياً فى العمل ستنتهى قريبًا ولكن فقط عليك الصبر والتحمل.

على الصعيد العاطفى..

تتصرف بعدوانية مع شريك الحياة، كما أنه لاحظ طريقة تفكيرك الأنانية وهو أمر أزعجه بشدة، ما عليك إلا أن تصل معه لحلول مُرضية لك وله حتى لا يتفاقم الوضع بينكما أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى..

اتباع نظام غذائى صحى، وممارسة التمارين الرياضية هو الحل الأمثل لحماية جسدك ونفسك من فقدان شبابك، كما أنه كذلك حل سحرى لكثير من الضغوط النفسية التى تمر بها.

حظك اليوم برج الحوت السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

حاول أن تتعامل مع أوضاعك فى العمل بطريقة أكثر حكمة، ربما تمر بظروف استثنائية إلا أنك دائمًا قادر على تجاوز كل هذه الظروف بصبر وعقل كعادتك فى مثل هذه المواقف.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية تحتاج إلى بعض الاهتمام، إنشغالك الدائم فى العمل أثر عليك بشكل سئ، ربما هذا هو ما ينقصك حتى تشعر بأنك على ما يرام.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تأخرك لساعات طويلة فى العمل قد يكون سببًا لشعورك الدائم بالإرهاق وعدم الراحة، لذا من الأفضل أن تحصل على إجازة من العمل، وكذلك يفضل أن تنظم وقتك حتى تعطى لنفسك مجال للراحة.

حظك اليوم برج الدلو السبت 10-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

عليك أن تبذل جهد مضاعف فى العمل حتى تصل إلى ما ترغب فيه، ربما كان أدائك فى العمل الفترة الماضية كان له تأثير إيجابى على وضعك فى العمل بشكل جيد إلا أنك مازلت تحتاج لبذل الجهد حتى تحقق ما تريد.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

تشعر ببعض الضيق والقلق فيما يخص علاقتك العاطفية، تمر بضغوط نفسية كان لها تأثيرات سلبية على علاقتك بشريك الحياة، حاول أن تتعامل بهدوء وتتفهم مشاعر الحبيب اتجاهك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

الضغوط اليومية كانت سببًا فى إصابتك ببعض الحزن، عليك تخطى الأزمات التى تمر بها حتى تشعر أن حياتك على ما يرام، كذلك يجب أن تتخلص بشكل دائم من هذه الطاقة السلبية التى تؤثر عليك.

حظك اليوم برج السرطان السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة خاصة مع شريك الحياة

نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية، كذلك يتمتعون بروح المرح التى تجعلهم محببين لدى الجميع .

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

فرصة اليوم لمصارحة الحبيب، لم يعد كما كان قديمًا معك، وأصبح أكثر استهتار بالعلاقة، عليك مصارحته بكافة هذه التفاصيل حتى تستطيعوا تحقيق ما تحلموا به فيما يخص العلاقة.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

أخيرًا ستصل إلى المنصب الذى طالما رغبت به فى العمل، الجميع راضِ عنك خلال هذه المرحلة، فقط عليك أن تتحمل بعض الوقت لتحصل على مزيد من الامتيازات.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

تصاب بفيروس الإنفلونزا بسبب تغير درجات الحرارة المفاجئ، يجب أن تحرص على صحتك أكثر من ذلك وتتناول الأعشاب الطبية التى تساعدك على التعافى والعودة إلى حالتك الطبيعية فيما بعد.

حظك اليوم برج العذراء السبت 10/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فهناك الكثير من الصفات المشتركة بين أبراج هذا البرج على رأسها أنهم قليلى الأحلام ليس لديهم أفكار أو تصورات بشأن الغد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

أوضاعك فى العمل ليست على ما يرام، وهو ما سيدفعك لأن تكون عدوانيًا فى هذا اليوم، علاقتك بمديرك فى العمل والزملاء تأثرت بعض الشئ، ولكنه من الأفضل أن تهتم بوضعك فى العمل.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

علاقتك العاطفية ليست مجال للمصارعة، إذا كنت ترغب فى إثبات شئ ما للحبيب فقط عليك التحدث معه بكل هدوء قبل أن تتخذ أى قرار أو تعلنه على الملئ لأن هذا سيسبب جرح كبير لشريك الحياة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

ما تبذله من جهد مضاعف فى العمل ينعكس على صحتك بشكل سئ، ينصحك الأطباء بالاسترخاء والحصول على إجازة من العمل حتى تستعيد صحتك من جديد.

حظك اليوم برج العقرب السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بأن ذاكرتهم حديدية تحديدًا مع من تعرضوا لأذى على أيديهم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

أنت الآن فى استراحة محارب، فى الفترة الماضية حدثت الكثير من الخلافات مع شريك الحياة، ولكن يفضل أن تكون هادئ فى التعامل مع أمورك العاطفية حتى لا تخسر الحبيب.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

على الرغم من أن أوضاعك فى العمل شبه مستقرة، إلا أنك مازلت تبحث عن مزيد من الاستقرار وترغب فى تحقيق الكثير من النجاحات، وهو ما ستستطيع تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

اهتم بصحتك ويفضل أن تحصل على مصل الإنفلونزا حتى لا تتعرض للإصابة بهذا الفيروس والذى قد يسبب لك الكثير من المشكلات التى ينتج عنها أزمة صحية أنت فى غنى عنها.

حظك اليوم برج القوس السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية فى الجهاز الهضمى

يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج الطموحة التى تسعى دائماً وراء أهدافها ولا تيأس مهما طال الوقت، وفى هذه الأيام سيلاحظون تغير كبير على كافة المستويات فى حياتهم لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً لأن نجمهم سيكون فى السماء وفقاً لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج القوس على الصعيد المهني:

على الرغم من أن علاقتك بمديرك فى العمل مستقرة بعض الشئ، إلا أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى الفترة المقبلة تتعلق بوضعك فى العمل، كما أن ستكون هناك أخبار سارة تصل إليك خلال أيام قليلة.

على الصعيد العاطفي:

الحبيب يحتاج إليك، قدم له الدعم اللازم، فهو الآن يحتاج إليك أكثر من أى وقت مضى، ربما تكون كذلك تحتاج إلى بعض الدعم ولكن عليك أن تكون إلى جواره قدر الإمكان، هذا هو دورك الحقيقى.

برج القوس على الصعيد الصحي:

أزمة صحية فى الجهاز الهضمى نتيجة تناولك لبعض الطعام غير الصحى، عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك وتستمع إلى نصائح الأطباء.

حظك اليوم برج الميزان السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

حاول أن تهتم أكثر بالتفاصيل الخاصة بشريك الحياة، ربما لم يشعرك بالضيق إتجاه تعاملك معه فى الفترة الأخيرة، إلا أن هذا سيكون له تأثير سئ على علاقتكما فى المستقبل.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

ستضع خطة جديدة للعمل من شأنها أن تحقق أحلامك المهنية، كما أنه من المفترض أن تحصل على ترقية مرتقبة بسبب الجهد الذى بذلته مؤخرًا، وهناك مقابلة مع صديق قديم ستغير شكل حياتك المهنية بأكملها.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

الطعام غير الصحى والعمل لساعات طويلة، عادات خاطئة ستكون سببًا فى إصابتك بأزمة صحية طارئة خلال الأيام المقبلة، عليك الاحتراس والاستماع إلى نصائح الأطباء حتى تحافظ على صحتك.

حظك اليوم برج الأسد السبت 10/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها أنهم واثقين بأنفسهم أكثر الزائد وهو الأمر الذى يزعج الآخرين.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

ترى أن لا أحد قادر على فهمك أو تفسير ما تقوله، ولكن عليك معرفة أن الحبيب سيلعب دور كبير فى حياتك خلال هذه المرحلة، ربما تحتاج إلى بعض الوحدة، ولكن لا مانع من أن تسمح له بمشاركتك هذه المرحلة الهامة من حياتك.

برج الأسد على الصعيد المهنى..

تغيرات فى سعر العملة من شأنها أن تجعلك تربح أموال كثيرة بسبب تجارة تقوم بها حاليًا، لاتسرع فى إتخاذ أى قرارات فى هذه الفترة فقط عليك التركيز والصبر.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أنت شخص تكره فصل الشتاء، حتى جسدك لن يتقبل تغيرات الجو الكثيرة، فمن المتوقع أن تمر بأزمة صحية بسبب إصابتك بفيروس الأنفلونزا، فقط عليك الراحة وتناول الطعام المفيد والصحى.