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أين سيغني نجوم لبنان في رأس السنة؟

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الجمعة 09-12-2016 23:56

بعدما أعلن عدد من الفنانين اللبنانيين عن رغبتهم بالغياب عن الغناء في رأس السنة، والإكتفاء بتمضية السهرة مع الاهل والأصدقاء، وفي مقدمتهم اليسا وهيفاء وهبي ونيكول سابا، أصبح شبه مؤكد جدول حفلات باقي النجوم اللبنانيين الذين سيقومون بإحياء حفلات رأس السنة داخل لبنان وخارجه.

-مايا دياب ستغني ليلة رأس السنة مع فارس كرم في دبي في منتجع الحبتور جراند.

-كما يحيي فارس كرم حفلاً ثاني في دبي بمشاركة ماجد المهندس وشيرين عبد الوهاب في فندق أنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

-يارا ستتواجد ليلة رأس السنة في شرم الشيخ- القاهرة

-نجوى كرم ستحيي ليلة رأس السنة في فندق الفينيسيا في لبنان.

-عاصي الحلاني سيحيي حفلين في لبنان الأول في فندق هيلتون -حبتور والثاني في فندق بلاتيا.
-وائل كفوري سوف يحيي حفلان أيضاً حفلين الاول في فندق الفينيسيا والثاني في فندق بلاتييا
-نانسي عجرم ستتواجد في أبو ظبي حيث ستحيي حفلاً في فندق "روتانا بيتش .
-ناصيف زيتون وأيمن زبيب ستشاركان في أحياء سهرة رأس السنة في لبنان في فندق "الموفمبيك".
-معين شريف ونادر أتات سيتواجدان ليلة رأس السنة في فندق "الكورال بيتش" في لبنان .
- كما يجتمع نادر الاتات وناصيف زيتون في حفل آخر برفقة ميشال قزي في منتجع "الأوريزون" في لبنان.
-شادي جميل ونورهان سيتشاركان في إحياء سهرة رأس السنة في منتجع "سانتا بريري" في جبيل- لبنان.
-بعد غياب أربع سنوات سيتواجد راغب علامة في لبنان لإحياء سهرة رأس السنة في "البيال".
- وسام الامير سيغني ليلة رأس السنة في فندق قادري الكبير في زحلة –لبنان.
-زياد برجي وناجي أسطا وهادي خليل سيكونون نجوم حفل فندق ومنتجع "Eddesands" في لبنان.
-وائل جسار سيسهر مع الجمهور المصري ليلة رأس السنة وسيغني في فندق "أنتركونتينتال سيتس ستارز"-القاهرة.
-عامر زيان وباسم فغالي سيكونان نجميّ حفل كازينو لبنان.
-نوال الزغبي وهيثم خلايلي وعلي يوسف يجتمعون ليلة رأس السنة في فندق "لو روايال" .
-انور الامير يحيي ليلة رأس السنة في الولايات المتحدة في ولاية "ديترويت" .
-شيراز ستغني ليلة رأس السنة في تونس في فندق "موفمبيك" في سوسة
-رولا سعد تتواجد ليلة رأس السنة في أربيل وتحيي حفلا في "رامادا اوتيل سليمانية".
-دوللي شاهين التي عادت عن إعتزالها ستحيي أول حفلاتها ليلة رأس السنة مع مجموعة من الفنانين في فندق "بيراميزا" في الدقي- .

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سيدتي

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