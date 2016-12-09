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«أوباما» يأمر بمراجعة الهجمات الإلكترونية على انتخابات الرئاسة

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«أوباما» يأمر بمراجعة الهجمات الإلكترونية على انتخابات الرئاسة «أوباما» يأمر بمراجعة الهجمات الإلكترونية على انتخابات الرئاسة

أوباما

أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وكالات الاستخبارات بمراجعة الهجمات الإلكترونية والتدخل الأجنبي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، وتقديم تقرير مفصل قبل أن يترك منصبه في العشرين من شهر يناير العام المقبل.

وقالت مستشارة الأمن القومي ليزا موناكو، في تصريحات أوردتها قناة ( سي إن إن) الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مجلس الشيوخ والنواب وغيرهم سيشاركون في نتائج التقرير.

وأضافت ليزا أن الرئيس قد وجه أجهزة الاستخبارات لإجراء مراجعة كاملة لما حدث خلال العملية الانتخابية 2016، واستخلاص الدروس المستفادة من ذلك وتقديم تقرير إلى مجموعة واسعة تشمل الكونجرس.

وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت رسميا روسيا، بشن هجمات ومحاولات اختراق ضد بيانات الحزب الديمقراطي، قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن نوفمبر الماضي.

أ ش أ

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