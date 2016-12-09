إلهام عبد البديع بعد جلسة تصويرها: لم أتمرد علي عمري الحقيقي

نفت الفنانة الهام عبد البديع، تمردها علي شخصيتها وعمرها الحقيقي بعد جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ومحاولة الظهور بشكل أكبر من مرحلتها العمرية الحالية.

وقالت إلهام في تصريح صحفي، إنها لم تسعي من خلال اطلالتها الجديدة بجلسة التصوير، إظهار فارق في عمرها، ولكن لجوءها الي التغيير من شكلها هو تعبير منها بأنها قادرة علي تقديم أكثر من دور وشخصية فيما تقدمه من أعمال فنية ، وتابعت: “أنا متغيرتش .. ولكن الممثلة ممكن تلعب كل الأدوار”.

وكانت “إلهام” قد خضعت لجلسة تصوير بدت خلالها أكثر جرأة من خلال تسريحة شعر غريبة وماكياج ثقيل علي وجهها.

وعلي جانب آخر، تواصل الهام عبد البديع، غدًا السبت، استكمال تصوير دورها في مسلسل”ولاد تسعة”، بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي .

مسلسل”ولاد تسعة”، يشارك في بطولته نيكول سابا، خالد سليم، خالد زكى،هبة مجدي، إلهام عبدالبديع، سهر الصايغ، ميارالغيطي، بيومي فؤاد، رحمة حسن، لقاء سويدان، حسام فارس، إسلام جمال، دنيا المصري، عمرو عابد، إنعام سالوسة، محمد التاجي، تهاني راشد، حنان سليمان، حمادة بركات، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.



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