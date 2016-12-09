مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف يطالب بمعاملة اللاجئين بطريقة أفضل

شارك السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف في الدورة 107 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقدة بجنيف خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجارى.

واستضاف المجلس فى جلسته الإفتتاحية رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى ألقى كلمة عن التحديات التى يواجهها العالم فى مجال الهجرة الدولية والحاجة إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي لم يواجهها العالم بهذ الشكل من قبل، وذكر أن المجتمع الدولي حالياً يتطلع إلى وضع عهد دولي لضمان هجرة آمنة ومنتظمة من أجل مساعدة الدول على تنفيذ سياساتها المتعلقة بالهجرة.

وفى هذا الإطار أشار السفير عمرو رمضان إلى امتداد مناقشة موضوعات الهجرة على مدار العامين السابقين فى محافل الأمم المتحدة دون التوصل لحلول فعالة لمعالجة الأزمة التي ربما في تفاقم ليس فقط فيما يخص أعداد اللاجئين ولكن أيضاً في أسلوب معاملتهم خاصة بالدول الغربية.

وتساءل السفير رمضان عن رؤية رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه الإجراءات الواجب الاتفاق عليها دولياً لتأتي بنتيجة مثمرة.

وفى تعقيبه أشار رئيس الجمعية العامة إلى تعقد مشكلة الهجرة نتيجة لتعدد الأسباب التى تؤدى إليها ومنها سوء الأحوال الاقتصادية فى دول المنشأ والصراعات المسلحة وتغير المناخ، وأنه لابد من تضافر الجهود الدولية أكثر من أى وقت مضى لحل تلك الأزمات، وأنه شخصياً متفائل لوجود حراك على الساحة الدولية حالياً لمناقشة موضوعات الهجرة، وإدماج موضوعات الهجرة ضمن أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وفي اعتقاده أن المستقبل سيسفر عن نتائج إيجابية ملموسة فى هذا الإطار.