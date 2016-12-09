«حقوقى»: عودة الأهالي لمنازلهم بـ «الشيخ زويد» مؤشر على تحسن الأمن

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور، صلاح سلام، إن عودة أهالي أبو رفاعي بالشيخ زويد إلى منازلهم، بعد تطهيرها من الجماعات الإرهابية، تعد مؤشرات إيجابية.

وأضاف سلام، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن القوات المسلحة المِصرية أعادت أهالي الترابين وأبو رفاعي لمنازلهم، في الوقت الذي كانوا فيه رافعين الأعلام المصرية، مؤكدًا أنّ عودة الأهالي لمنازلهم مُؤشر “جيد” على تحسن الأمن في سيناء.

وتابع سلام، أن القوات المسلحة المِصرية صرفت تعويضات للأهالي، التي هدمت منازلهم، موضحًا أن معظم أهالي قرى الشيخ زويد تركوا منازلهم خوفًا من المواجهات مع الجماعات الإرهابية.

وأوضح سلام أن الإرهابيين استوطنوا مناطق بشمال سيناء، وأغلبهم ليسوا من أبناء المدينة، لافتًا إلى أن بيت المقدس استقطب من قطعت أرزاقهم، بعد هدم أنفاق غزة.