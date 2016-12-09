أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«حقوقى»: عودة الأهالي لمنازلهم بـ «الشيخ زويد» مؤشر على تحسن الأمن

Google+ Print
«حقوقى»: عودة الأهالي لمنازلهم بـ «الشيخ زويد» مؤشر على تحسن الأمن «حقوقى»: عودة الأهالي لمنازلهم بـ «الشيخ زويد» مؤشر على تحسن الأمن

 

 

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور، صلاح سلام

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور، صلاح سلام، إن عودة أهالي أبو رفاعي بالشيخ زويد إلى منازلهم، بعد تطهيرها من الجماعات الإرهابية، تعد مؤشرات إيجابية.

وأضاف سلام، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن القوات المسلحة المِصرية أعادت أهالي الترابين وأبو رفاعي لمنازلهم، في الوقت الذي كانوا فيه رافعين الأعلام المصرية، مؤكدًا أنّ عودة الأهالي لمنازلهم مُؤشر “جيد” على تحسن الأمن في سيناء.

وتابع سلام، أن القوات المسلحة المِصرية صرفت تعويضات للأهالي، التي هدمت منازلهم، موضحًا أن معظم أهالي قرى الشيخ زويد تركوا منازلهم خوفًا من المواجهات مع الجماعات الإرهابية.

وأوضح سلام أن الإرهابيين استوطنوا مناطق بشمال سيناء، وأغلبهم ليسوا من أبناء المدينة، لافتًا إلى أن بيت المقدس استقطب من قطعت أرزاقهم، بعد هدم أنفاق غزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم