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مصر المقاصة يفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف

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مصر المقاصة يفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف مصر المقاصة يفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف

لاعبو المقاصة

انتهت، مباراة الإنتاج الحربى أمام مصر المقاصة، بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصرى الممتاز.

وأحرز  نانا بوكو لاعب مصر المقاصة الهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربى، بالدقيقة 19، بينما أحرز أوميد أوكرى لاعب الإنتاج الحربى هدف التعادل في مرمى مصر المقاصة بالدقيقة 36، ثم أحرز نانا بوكو الهدف الثانى له ولفريقه بالدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مصر المقاصة، للنقطة 31 ويحتل المركز الثانى خلف النادي الأهلي متصدر الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 15 ويحتل المركز الثانى عشر.

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