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بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد «الهرم» بمسقط رأسه ببنها

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جانب من صلاة الجناز

جانب من صلاة الجناز

 

شيع المئات من أهالى قرية طحلة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، فى مشهد جنائزى مهيب، جنازة الشهيد الملازم أول ” محمد نجيب محمد الحارثي” الذي استشهد فى انفجار عبوة ناسفة بشارع الهرم، صباح اليوم، للوصول الى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

وخرج جثمان الشهيد في جنازة عسكرية من المسجد القبلي بالقرية، يتقدمها اللواء مجدي عبدالعال مدير الأمن، وعدد من قيادات الشرطة بالقليوبية، ومجلس مدينة بنها.

فيما سادت حالة من الحزن وسط دموع المشيعين، الذين رددوا هتافات تندد بالعمليات الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء بلا ذنب.

وشهد الأهالى وأصدقاء الشهيد بحسن خلقه ومشاركته لهم فى الأفراح والأحزان، مطالبين بالقصاص للشهيد وزملائه من الإرهابيين.

 

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