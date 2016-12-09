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"المحامين": لن يتم قيد هشام جنينة وعبد المنعم السحيمى بجداول النقابة

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"المحامين": لن يتم قيد هشام جنينة وعبد المنعم السحيمى بجداول النقابة "المحامين": لن يتم قيد هشام جنينة وعبد المنعم السحيمى بجداول النقابة

>كتب محمد السيد

أكد أبو النجا المحرزى، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لن يتم قيد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد عبد المنعم السحيمى، فى النقابة.

 

وأضاف المحرزى لـ"اليوم السابع": "القانون يتطلب صلاحيتهما فى العمل، وبالتالى هذا الموقف ليس سياسيًا ولكن موقف نقابى بحت، وتنقية جداول القيد بالنقابة ستضر بمحامين الإخوان ضررًا بالغًا لأن 75% منهم غير مشتغلين ويمتهنون مهن أخرى".

 

وأوضح المحرزى أن النقابة وضعت شروط لتجديد الكارنيهات والبطاقة العلاجية تتطلب تقديم توكيلات عن أربع سنوات سابقة وأعمال قضائية خلال هذه السنوات، مشيرًا إلى أنه بناءً لما سبق فإن موقف أيمن نور والدكتور محمد البرادعى أصعب فى التجديد، متابعًا: "عليه لن يتم تجديد اشتراكهما فى النقابة أو استخراج كارنية النقابة لهما وحال عدم التجديد خلال ثلاث سنوات سيتم استبعادهما من القيد نهائيًا وهذه قاعدة عامة".

 


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