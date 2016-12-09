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انفجار خط وقود للمرة الثالثة بالصحراوى الغربى بالمنيا

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انفجار خط وقود للمرة الثالثة بالصحراوى الغربى بالمنيا انفجار خط وقود للمرة الثالثة بالصحراوى الغربى بالمنيا

أرشيفية

انفجر خط وقود بالظهير الصحراوى الغربى، جنوب محطة شبكات الكهرباء، بمركز العدوة بشمال محافظة المنيا، للمره الثالثه خلال شهر واحد، ما أدي إلى تدافع المواطنين بالموقع للحصول على السولار، من الكميات المسربة من السولار، فيما تدخلت الشرطة وتم فرض حراسات أمنية على موقع الانفجار، واستدعاء مسئولى الشركة للإصلاح.

وتلقي اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، بلاغاً من مجلس قروي الشيخ مسعود بمركز العدوة، بانفجار خط تدفيع الوقود بالظهير الصحراوي الغربي، جنوب محطة شبكات كهرباء غرب مغاغة.

وانتقل العقيد محمد خيري، مأمور مركز شرطة العدوة، والرائد أحمد درويش، رئيس وحدة المباحث، على رأس قوة ترافقه سيارات الحماية المدنية، إلى موقع الانفجار، وتم فرق كردون أمني علية لمنع تعدي المواطنين، وإنتداب فريق فني من الشركة للإصلاح.

ويذكر أن الانفجار حدث بالمنطقة للمرة الثالثة خلال شهر واحد، حيث تعرض الخط للانفجار مرتين خلال شهر نوفمبر الماضى.

 

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