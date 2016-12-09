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التضامن: 23 مليون جنيه شهريا لـ65 ألف معاق ضمن «تكافل وكرامة»

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التضامن: 23 مليون جنيه شهريا لـ65 ألف معاق ضمن «تكافل وكرامة» التضامن: 23 مليون جنيه شهريا لـ65 ألف معاق ضمن «تكافل وكرامة»

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن معاشات برنامج تكافل وكرامة قد وصلت قيمتها إلى ٢٣ مليون جنيه شهريا، لعدد تخطى ٦٥ ألف معاق.

وأضافت وزيرة التضامن – خلال مشاركتها بدعوة من مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعاقات الفكرية، في افتتاح اليوم الرياضي لذوي الإعاقات وذويهم – أهمية التوظيف لدمج ذوي الإعاقات، موضحة أنه أحد أهم محاور الاستراتيجية القومية لدمج ذوي الإعاقة والتي ستطلقها وزارة التضامن يوم ١٨ ديسمبر الجاري، حيث تم صياغتها من خلال مجموعة كبيرة من ورش العمل مع المجتمع المدني.

يذكر، أن الجمعية المصرية للإعاقات الفكرية قد نجحت في توظيف ٦٠ شخصا من ذوي الإعاقات في وظائف مختلفة بعد تدريبهم وفقا لقدرات كل منهم.

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