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إجلاء 3 آلاف شخص في باريس بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية

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إجلاء 3 آلاف شخص في باريس بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية إجلاء 3 آلاف شخص في باريس بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية

الشرطة الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الشرطة أجلت 3 آلاف شخص ببلدة “مانت لا جولي” في منطقة “افلين” غرب باريس إثر العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية تحتوي على 200 كيلو جرام من المتفجرات وتزن 500 كيلو جرام.

وأضافت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة – أن قوات مكافحة المفرقعات تدخلت مساء أمس لتفكيك القنبلة بعد أن تم تعليق حركة القطارات لمدة ساعة في موقع العثور على القنبلة.

وأكدت أن قوات الشرطة فرضت كردون أمني بطول 340 مترا وأغلقت نحو عشرة شوارع محيطة بمكان القنبلة ونقلت السكان إلى مباني أمنة أثناء تدخل خبراء المفرقعات.

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