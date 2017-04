مستحضرات تحتاجينها قبل بداية 2017

تحتاجين إلى تجديد حقيبة التجميل مع بداية العام الجديد لمواكبة أجدد صيحات الجمال. من هنا، لا يمكنك أن تتخلي في عام 2017 عن الأيلاينر الملوّن، والبودرة الجديدة لإخفاء العيوب، وكريم إشراق الوجه، وظلال العيون البراق، وأحمر الشفاه الجريء، وطلاء الأظافر المشرق، وغير ذلك من مستحضرات العناية بالبشرة، التي تحوّلت إلى أساسيات جمالية في العام الجديد:



1. كريم أساس " اولترا ه د انفيسيبيل كافير فاونديشن" Ultra Hd Invisible Cover Foundation من " ماكاب فوريفير" Makeup For Ever

2. بخاخ المكياج " اير" Air من " تامبتو" Temptu

3. بودرة " ميراكل كاشن ليكويد كومباكت" Miracle Cushion Liquid Compact من " لانكوم" Lancôme

4. كونسيلر " ميني ميراكيل أي واند" Mini Miracle Eye Wand من " شارلوت تيلبوري" Charlotte Tilbury

5. بودرة إشراق الوجه " شايد" Shade من " توم فورد" Tom Ford

6. بودرة " شايميرينغ سكين بيرفيكتير ان شامبين بوب" Shimmering Skin Perfector in Champagne Pop من " بيكا اكس جاكلين" Becca X Jaclyn

7. ماسكرا الحواجب " نيويورك برو دراما" New York Brow Drama من " ميبيلين" Maybelline

8. بودرة " نيود اير لومينايسر" Nude Air Luminizer من " ديور" Dior

9. هايلايتر " انفينيمان هايلايتر باودر" Infiniment Highlighting Powder من " شانيل" Chanel

10. مجموعة بودرة " انتانسيتي بلاش باليت" Intensity Blush Palette من " نارس" Nars

11. بودرة " هارموني" Harmonie من " جيفنشي" Givenchy

12. بودرة " لوميناسينغ ساتان" Luminizing Satin من " شيسيدو " Shiseido

13. أيلاينر " هاي ديفينيشن أي لاينر" High Defenition Eyeliner من " توم فورد" Tom Ford

14. ماسكرا " اسانتريكو" Eccentrico من " جيورجيو أرماني" Giorgio Armani

15. أيلاينر " كاليغرافي دو شانيل" Calligraphie De Chanel من " شانيل" CHANEL

16. ماسكرا " سوبرا فوليوم بلاك" Supra Volume Black من " كلارنس" Clarins

17. قلم أيلاينر " ديور شو برو لا ينر" Diorshow Pro Liner من " ديور" Dior

18. أيلاينر جيل " لونغ وير جيل أي لاينر" Long-Wear Gel Eyeliner من " بوبي براون" Bobbi Brown

19. قلم أيلاينر " فلويدلاين ريترو بلاك" Fluidline RetroBlack من " ماك" Mac

20. ماسكرا " فولومايزينغ ماسكارا" Voluminizing Mascara من " ساين" Sane

21. قلم كحل " نوري كحل" Nuit Kajal من " سيفورا" Sephora

22. ماسكرا " اكس رايتد" X-Rated من " سماشبوكس" Smashbox

23. زيت الشعر " أويل تريتمنت" Oil Treatment من " موروكان أويل" MoroccanOil

24. رزاز الشعر " شاين اسبراي كونديشينير" Shine Spray Conditioner من " شوارسكوف" Swarskoff

25. كريم الليل " نايت وير بلاس" Night Wear Plus من " ايستيه لودر" Estee Lauder

26. كريم اليدين " هاند أند نيل تريتمنت" Hand & Nail Treatment من " لارنس" Clarins

27. زيت الجسم " لويل كور 5" L’huile Coprs N. 5 من " شانيل" CHANEL

28. طلاء أظافر " ديوريفيك" Diorific من " ديور" Dior

29. طلاء أظافر " لو فرني" Le Vernis من " شانيل " CHANEL

30. بودرة لإشراق الوجه " ميتيوريت" Meteorite من " غيرلان" Guerlain

31. مجموعة ظلال لكونتورينغ العين " فينتيتج فيلتر أيشادو باليت" Vintage Filter Eyeshadow Palette من " سيفورا" Sephora

32. بودرة الوجنتين " اير بلاش" Air Blush من " مارك جيكوبس" Marc Jacobs

