6 معلومات عن "فندق الثلج" بـ"كيبك"

"فندق الثلج" بـ"كيبيك" الكنديّة، يقدّم تجربةً خارجة ًعن المألوف لنزلائه، إذ هو يأويهم في غرف محاطة بجدران مصنوعة من الجليد. ويبعد الفندق خمسة كيلومترات عن شمال "كيبيك"، ويربض على سفوح جبال "لورانس" في حيّ "تشارلزبورغ". وتبدأ تكلفة الإقامة لليلة من 219 دولارًا أمريكيًّا للشخص، وتشمل الكوكتيلات والاستمتاع بالمنتجعات الصحية وحمامات "الساونا"، فضلًا عن وجبة الفطور. وفي ما يأتي، 6 معلومات عن "فندق الثلج" الكندي:

| يمتدّ "فندق الثلج" على مساحة 2.973 مترًا مربعًا، ويحوي غرفًا وأجنحةً مؤثثةً بأثاث مصنوع من الجليد، لا سيما الأسرّة المزودة بقواعد خشب صلبة وأفرشة مريحة.

| كان افتُتح ليلة رأس السنة الميلاديّة في 2001. علمًا بأنّه يُعاد بناء "فندق الثلج" كلّ سنة تقريبًا، بعد أن يذوب في الربيع، وذلك باستخدام حوالي 15.000 طن من الثلج و500 طن من الجليد.

| نظرًا إلى تزايد أعداد السائحين كلّ سنة، أصبح الفندق يضمّ 51 سريرًا، بعد أن كان عدد الأخيرة يقتصر على 11 سريرًا عند افتتاحه.

| يضمّ بعض الغرف، مدفأة و"سبا" خاص.

| من مرافق "فندق الثلج": صالة السينما وحوض الاستحمام الساخن في الهواء الطلق وحلبة التزلّج على الجليد ومعرض منحوتات الجليد.

| يمكن زيارة "فندق الثلج" والتعرّف إلى مرافقه (دون الإقامة)، وذلك من 4 يناير/ كانون الثاني إلى 26 مارس/آذار، من العاشرة صباحًا حتى منتصف الليل، لقاء دفع 18.25 دولارًا أمريكيًّا للبالغين، و9 دولارات أمريكيّة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة. أمّا الدخول مجّانًا لمن هم دون الخامسة من أعمارهم.

