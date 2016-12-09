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محكمة تركية تسقط الدعوى ضد اسرائيليين في الهجوم على السفينة «مرمرة»

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محكمة تركية تسقط الدعوى ضد اسرائيليين في الهجوم على السفينة «مرمرة» محكمة تركية تسقط الدعوى ضد اسرائيليين في الهجوم على السفينة «مرمرة»

أرشيفية

اسقطت محكمة في اسطنبول اليوم الجمعة، الدعوى ضد أربعة ضباط اسرائيليين كانوا يحاكمون غيابيا في قضية الهجوم على سفينة تركية في 2010، كانت تنقل المساعدات الى قطاع غزة، على ما اعلنت محامية لعائلات الضحايا.

وأضافت المحامية غولدن سونميز، على “تويتر” بعد جلسة استماع مغلقة في اسطنبول انه تم ايضا سحب مذكرة توقيف بحق الضباط الاربعة.

واكد مصطفى اوزبك المتحدث باسم “هيئة الاغاثة الانسانية” الاسلامية التي نظمت ارسال قافلة السفن عام 2010 لكسر الحصار الاسرائيلي لغزة، اسقاط الدعوى.

رغم مقتل عشرة اتراك في هجوم قوات خاصة اسرائيلية على سفينة مافي مرمرة، شكل اسقاط الملاحقات التركية حجر زاوية في اتفاق لتطبيع العلاقات بين تركيا واسرائيل ابرم في يونيو.

وكان المدعون يطلبون عقوبة السجن مدى الحياة للضباط الاربعة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي وقائد البحرية السابق اليعازر ماروم والقائد السابق للمخابرات العسكرية عاموس يادلين ورئيس استخبارات سلاح الجو افيشاي ليفي.

وكان هذا القرار متوقعا بعد طلب المدعي العام من محكمة اسطنبول الاسبوع الفائت اسقاط الدعوى نتيجة الاتفاق الثنائي.

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