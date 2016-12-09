السفير البريطاني بالقاهرة ينعى شهداء التفجير الإرهابي بالهرم

نعى السفير جون كاسن سفير بريطانيا لدى مصر، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف تمركزين أمنيين بالهرم، اليوم، وأسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال السفير البريطاني، فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، ” أتوجه بالتعازي الى أهالي شهداء الداخلية المصرية في تفجير الهرم الخسيس”، وشدد على وقوف بلاده الى جانب مصر فى مواجهة الإرهاب، وقال ” نقف مع مصر وسنهزم الإرهاب”.

كما نعت السفارة البريطانية بالقاهرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ) ضحايا التفجير الخسيس بالهرم موجهة التعازي لأسر شهداء الداخلية وعموم المصريين.

أ ش أ