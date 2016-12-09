قبل الإصابة بها.. 5 أكلات تحميك من خطر أمراض القلب ومضاعفاتها

كتبت أمنية فايد

يحاول الجميع المحافظة على صحة قلوبهم من الأمراض الخطيرة، التى انتشرت ليس فقط بين كبار السن لكن بين فئة الشباب أيضا، وفى السنوات الأخيرة اهتم الباحثون وخبراء التغذية بطرق الحماية الطبيعية قبل الإصابة بالأمراض.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" 5 أكلات تقوم بحماية الفرد من الإصابة بأمراض القلب، وهى..

1. الثوم..

يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى يمكن أن تفيد القلب وتمنحه القوة، ولا ننسى دوره فى تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بالدم والحد من حالات ارتفاع ضغط الدم.

2. الطماطم..

تحتوى الطماطم على مادة اللالليكوبين المضادة للأكسدة التى ثبت علميا مساعدتها للحماية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول، ويفضل تناولها طازجة دون وضعها على النار.

3. القرفة..

تعمل القرفة على توازن نسبة السكر فى الدم، وبالتالى تحمى من الأمراض والمضاعفات الناتجة عنها والتى تقع فى مقدمتها أمراض القلب والشرايين.

4. الجريب فروت..

تحتوى على كميات عالية من فيتامين C والألياف ومادة الكولين والليكوبين، وهى تقوم فى تقليل نسب الدهون فى الدم خاصة الدهون الثلاثية الضارة والتى ثبت علميا أنها السبب الرئيسى فى أمراض شرايين القلب.

5. الشوفان..

يحتوى الشوفان على الألياف التى تسمى "بيتا جلوكان"، وهو ما ثبت علميا دوره فى خفض الكوليسترول الضار، وبمجرد تناوله كوجبة واحدة فى اليوم تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.