طلائع الجيش يتعادل مع الشرقية بهدفين لكل فريق بالدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، مع فريق الشرقية، بهدفين لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم، على استاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار الجولة الرابعة عشر بالدوري الممتاز.

وسجل لطلائع الجيش الهدف الأول “نيكو داو” في الدقيقة 33، بينما سجل الهدف الثاني أحمد عيد عبد الملك في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وسجل للشرقية كينيث ايكيشيكو في الدقيقة 11، وحسام حسن في الدقيقة 77 من ركلة جزاء أعادها حكم اللقاء، وذلك لأن حارس المرمى تحرك قبل التسديد فى المرة الأولي وصد الكرة، ولكن الحكم أعاد ركلة الجزاء طبقًا للقانون ونجح اللاعب فى التسجيل.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 23 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الشرقية إلى النقطة الثامنة في المركز الـ15.