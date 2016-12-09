أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

طلائع الجيش يتعادل مع الشرقية بهدفين لكل فريق بالدوري

Google+ Print
طلائع الجيش يتعادل مع الشرقية بهدفين لكل فريق بالدوري طلائع الجيش يتعادل مع الشرقية بهدفين لكل فريق بالدوري

جانب من المباراة

 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، مع فريق الشرقية، بهدفين لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم، على استاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار الجولة الرابعة عشر بالدوري الممتاز.

وسجل لطلائع الجيش الهدف الأول “نيكو داو” في الدقيقة 33، بينما سجل الهدف الثاني أحمد عيد عبد الملك في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وسجل للشرقية كينيث ايكيشيكو في الدقيقة 11، وحسام حسن في الدقيقة 77 من ركلة جزاء أعادها حكم اللقاء، وذلك لأن حارس المرمى تحرك قبل التسديد فى المرة الأولي وصد الكرة، ولكن الحكم أعاد ركلة الجزاء طبقًا للقانون ونجح اللاعب فى التسجيل.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 23 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الشرقية إلى النقطة الثامنة في المركز الـ15.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا